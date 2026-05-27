Strategi Marco Travel Atasi Kenaikan Harga Umrah-Haji Akibat Konflik Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Syarif Thalib selaku direktur operasional Marco Tour Travel hingga saat ini terus melakukan penyesuaian strategi terhadap perubahan, agar pelayanan kepada jemaah tetap berjalan optimal.

Pasalnya, industri perjalanan ibadah umrah dan haji tengah menghadapi tekanan berat imbas geopolitik dunia.

Dia menjelaskan kondisi harga avtur yang mengalami kenaikan menyebabkan harga tiket pesawat untuk jemaah umrah dan haji, mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Syarif menjelaskan pihaknya terus melakukan upaya agar kenaikan tidak terlalu memberatkan jemaah, tanpa harus menurunkan kualitas pelayanan dan fasilitas.

"Kami juga memberikan pilihan variasi paket perjalanan dengan rentang waktu berbeda hingga fasilitas berbeda yang lebih fleksibel agar jemaah bisa menyesuaikan biayanya."

"Marco Travel juga tetap menjaga komitmen keberangkatan jemaah di tengah fluktuasi biaya perjalanan yang terus berubah," kata Syarif.

Marco Travel yang telah berpengalaman kurang lebih selama 22 tahun melayani jemaah tetap optimistis menghadapi kondisi tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi biaya.

"Kami juga memberikan edukasi kepada jemaah mengenai dinamika perjalanan internasional saat ini," jelasnya.