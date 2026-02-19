Strategi Mitsubishi Fuso pada 2026: Berupaya Maksimal Bikin Untung Konsumen
jpnn.com, JAKARTA - Selama lebih dari lima dekade, Mitsubishi Fuso terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar kendaraan niaga di Indonesia.
Pada 2025 menjadi bukti terbaru dominasi tersebut, dengan pangsa pasar mencapai 39,9% sekaligus mencatat peningkatan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian itu menandai 55 tahun berturut-turut Fuso menjadi market leader, sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen yang tetap kuat di tengah dinamika industri otomotif nasional.
Kontributor utama keberhasilan itu datang dari lini Light Duty Truck (LDT).
Berdasarkan data GAIKINDO, Fuso Canter kembali menjadi truk terlaris di segmennya dengan market share 55,1%, naik sekitar 2% dibanding tahun sebelumnya.
Model tersebut, bahkan masuk dalam daftar 10 kendaraan terlaris nasional lintas segmen.
Sementara itu, Fighter X juga mencatat peningkatan kepercayaan pasar, terutama di sektor logistik dan distribusi skala besar.
Memasuki 2026, fokus Fuso tidak hanya pada penjualan, tetapi juga penguatan layanan purnajual melalui strategi Zero Down Time.
Capai hasil manis pada 2025, strategi Mitsubishi Fuso pada 2026 ialah berupaya maksimal bikin untung konsumen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Upaya Mitsubishi Fuso Memastikan Layanan Prima untuk Konsumen
- Dari Cakung untuk Nusantara: Mengintip Jantung Produksi Truk Mitsubishi Fuso
- Truk Tiongkok Masuk Tanpa Uji dan Investasi, Mitsubishi Fuso Protes Keras ke Pemerintah
- Mitsubishi Fuso Fighter X FN61FSL, Truk Ekstra Panjang untuk Era Logistik Cepat
- Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F Dibanderol Rp 900 Jutaan, Pengiriman Mulai Oktober
- Fuso Fighter X FM65F Jadi Andalan Baru KTB di Segmen Tractor Head 4X2