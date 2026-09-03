Strategi Pemasaran Asuransi Syariah Mengantarkan Vivin Gautama Raih Best CMO Award
jpnn.com - Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, meraih Indonesia Best CMO Award 2026 untuk kategori Best Chief Marketing Officer 2026 in Expanding Financial Protection through Innovative Sharia Insurance Products and Customer Engagement.
Penghargaan tersebut diberikan di tengah strategi Prudential Syariah mengembangkan pemasaran yang menggabungkan inovasi produk, keterlibatan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau keluarga Indonesia.
“Bagi kami, pemasaran bukan hanya tentang membangun merek, tetapi tentang hadir di keseharian masyarakat, sehingga asuransi syariah terasa relevan, dekat, dan bermakna,” kata Vivin, Kamis (3/9).
Prudential Syariah tercatat menempati posisi pertama dalam Brand Preference berdasarkan survei daring YouGov pada 2025.
Perusahaan juga mencatat tingkat kepercayaan peserta berdasarkan rekomendasi atau relational Net Promoter Score (rNPS).
Strategi tersebut antara lain dijalankan melalui kampanye “Janji, Jadi Nyata” dalam kegiatan #1 Family Fest yang menghadirkan aktivitas keluarga, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi.
Prudential Syariah juga menggelar Festival 1.000 Berkah bersama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menjangkau sekitar 30 ribu pengunjung selama Ramadan.
Program literasi juga dikembangkan melalui Satu Social Space di kawasan Masjid Agung Al-Azhar serta Sharia Knowledge Centre (SKC).
Strategi pemasaran Asuransi Syariah mengantarkan Vivin Gautama meraih Best CMO Award 2026
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