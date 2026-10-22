Strategi Pemkot Tangsel Memulihkan Kawasan Pasar Cimanggis
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Suasana di kawasan Pasar Cimanggis belum sepenuhnya kembali riuh seperti biasa.
Sisa-sisa ledakan yang terjadi pada Rabu pekan lalu masih menyisakan trauma dan keprihatinan.
Namun, di balik kerugian material yang tak sedikit, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memilih untuk berdiri paling depan—menempatkan nyawa dan masa depan pedagang sebagai prioritas utama.
Langkah tegas terpaksa diambil. Hasil asesmen tim penilik bangunan Dinas Cipta Karya menunjukkan kerusakan struktural yang teramat parah.
Kolom dan balok induk penopang bangunan ruko mengalami buckling atau pelengkungan ekstrem serta retakan masif.
Struktur vital itu kini terancam roboh kapan saja jika dipaksakan berdiri.
Keputusan pahit pun ditetapkan: ruko yang terdampak harus dirobohkan total.
Kebijakan ini jelas berat bagi para pemilik ruko yang menggantungkan hidupnya di sana, tetapi pemkot tak punya pilihan selain menutup ruang bagi potensi bahaya susulan.
Pemkot Tangsel menunjukkan respons cepat, terukur, dan transparan dalam menangani dampak pascainsiden ledakan yang melanda kawasan Pasar Cimanggis
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