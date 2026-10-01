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Strategi Prudential Syariah Sampai Meraih Tiga Penghargaan Bergengsi

Strategi Prudential Syariah Sampai Meraih Tiga Penghargaan Bergengsi
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PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Prominent Awards 2026: Excellence in Sharia Health Protection Ecosystem, Excellence in Sharia Insurance Transformation Leadership, dan Excellence in Sharia Financial Literacy & Community Empowerment. Foto: Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Prominent Awards 2026: Excellence in Sharia Health Protection Ecosystem, Excellence in Sharia Insurance Transformation Leadership, dan Excellence in Sharia Financial Literacy & Community Empowerment.

Ketiganya menegaskan posisi Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar yang konsisten memperkuat perlindungan kesehatan, mendorong transformasi bisnis, dan memperluas literasi keuangan syariah di Indonesia.

Penghargaan Excellence in Sharia Health Protection Ecosystem diberikan atas kemampuan Prudential Syariah membangun ekosistem perlindungan yang lengkap serta memastikan Peserta mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

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Didukung dengan jaringan lebih dari 1.700 rumah sakit rekanan PRUPriority Hospital yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Prudential Syariah juga ditopang dengan rangkaian solusi kesehatan dan penyakit kritis seperti PRUWell Medical Syariah, PRUSehat Syariah, dan PRUCritical Amanah, serta layanan pendampingan melalui PRUCare Advisor, PRUMedical Network, dan PRUHealth Friend yang menemani Peserta sejak pencegahan hingga pemulihan.

“Strategi kami sederhana, inovasi dan menghadirkan manfaat produk sesuai kebutuhan Peserta. Kami merancang solusi perlindungan kesehatan yang mudah dipahami, memperluas kanal distribusi melalui keagenan maupun bancassurance agar akses semakin dekat. Kami juga memperkuat layanan digital salah satunya melalui PRUServices agar Peserta dapat lebih mudah mengajukan klaim, memperbarui polis, dan mengakses layanan lainnya. Ke depan, kami akan terus memperkuat ketiga hal tersebut: produk, distribusi, dan layanan agar dapat memberikan dampak dan nilai-nilai syariah yang berkelanjutan bagi Peserta,” kata Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin.

Pendekatan tersebut merupakan wujud dari komitmen Janji, Jadi Nyata, yaitu memastikan setiap janji perlindungan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Peserta dan keluarga Indonesia pada saat mereka paling membutuhkannya.

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Atas kepemimpinannya dalam mendorong transformasi perusahaan, Iskandar juga menerima penghargaan Excellence in Sharia Insurance Transformation Leadership.

Di bawah kepemimpinannya sepanjang 2025, Prudential Syariah mencatat kontribusi bruto sebesar Rp4,2 triliun atau tumbuh 9% secara tahunan.

Raih tiga penghargaan bergengsi, Prudential Syariah konsisten sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah Indonesia.

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