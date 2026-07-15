menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » Strategi Purbaya Agar Pajak Tak Naik dalam Waktu Dekat

Strategi Purbaya Agar Pajak Tak Naik dalam Waktu Dekat

Strategi Purbaya Agar Pajak Tak Naik dalam Waktu Dekat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkeu Purbaya. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal strategi pemerintah agar tidak menaikkan pada jangka menengah.

Purbaya menuturkan perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.

Kemudian, di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah bakal memperkuat penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Baca Juga:

Upaya itu tetap dilakukan dengan menjaga iklim investasi, mendukung ekspor, dan memperlancar kegiatan usaha.

Oleh karena itu, bendahara negara memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah ini.

Purbaya menjelaskan saat ini  pemerintah fokus untuk strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan.

Baca Juga:

"Sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

Sebagaimana diketahui, pada semester I 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal strategi pemerintah agar tidak menaikkan pada jangka menengah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI