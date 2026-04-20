Strategi Timnas U-17 Indonesia Sampai Membuat Pelatih Vietnam Terkejut

jpnn.com - SIDOARJO – Pertandingan Timnas U-17 Indonesia vs Vietnam pada laga penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4) malam berakhir imbang 0-0.

Hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen dengan tujuh poin.

Malaysia naik ke peringkat kedua dengan enam poin seusai menang 2-0 atas Timor Leste, sekaligus memastikan tiket semifinal.

Adapun Timnas U-17 Indonesia harus puas finis di posisi ketiga dengan empat poin dan gagal melaju ke babak berikutnya.

Pelatih Timnas U-17 Vietnam Cristiano Rocha mengaku terkejut dengan pendekatan taktik bertahan yang diterapkan Indonesia.

“Saya sedikit terkejut ketika melihat Indonesia hanya menunggu. Saya sempat berpikir di babak kedua mereka akan mengubah strategi. Namun, tetap sama,” kata Rocha saat konferensi pers seusai pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam.

Dia menjelaskan, timnya sebenarnya telah mengantisipasi tekanan tinggi dari Indonesia.

Hanya saja, situasi di lapangan justru berbeda dari perkiraan awal.