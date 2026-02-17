Strategi Xiaomi 17 Series Tekan Pasar Ponsel Flagship Global
jpnn.com - Kabar kehadiran seri ponsel flagship terbaru dari Xiaomi kembali menguat, yaitu seri Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra bakal meluncur ke pasar global tanpa kenaikan harga.
Laporan dari Dealabs menyebutkan kedua perangkat akan dijual dengan harga setara generasi sebelumnya, yakni seri Xiaomi 15.
Strategi itu dinilai cukup agresif mengingat peningkatan spesifikasi yang dibawa, terutama pada sektor baterai dan performa.
Xiaomi 17 disebut hadir dengan harga mulai 999 euro (sekitar Rp19,9 juta) untuk varian 12GB/256GB dan 1.099 euro (Rp21,9 juta) untuk varian 12GB/512GB.
Sementara itu, Xiaomi 17 Ultra diperkirakan di harga 1.499 euro (Rp29,9 juta) untuk 16GB/512GB dan 1.699 euro (Rp33,8 juta) untuk 16GB/1TB.
Peluncuran global dijadwalkan pada 28 Februari 2026 di Barcelona, Spanyol, menjelang ajang teknologi tahunan Mobile World Congress.
Xiaomi memang kerap memanfaatkan momentum pra-MWC untuk mencuri perhatian sebelum kompetitor merilis produk mereka.
Dari sisi spesifikasi, Xiaomi 17 membawa layar LTPO AMOLED 6,3 inci dengan chipset terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5.
