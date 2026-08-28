Streaming AVC Continental 2026: Jadi Saksi Timnas Voli Putri Tembus Semifinal

jpnn.com, TIANJIN - Timnas voli putri Indonesia akan jumpa Iran pada perempat final ajang AVC Continental 2026 melawan Iran.

Rencananya laga akan digelar di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Jumat (28/8) mulai pukul 14.00 siang WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di laman berikut: https://www.vidio.com/live/22044?schedule_id=5281871

Timnas voli putri Indonesia diharapkan bisa tampil lepas saat jumpa Iran.

Manajer Luciana Taroreh menyebut bahwa Medi Yoku dan kolega harus bermain konsisten sejak awal serta tidak banyak buat kesalahan sendiri.

“Kunci pertandingan melawan Iran adalah menjaga konsistensi permainan sejak poin pertama, meminimalkan kesalahan sendiri, serta tetap disiplin dalam blok dan pertahanan,” ujar wanita yang akrab disapa Uci itu.

Menilik rekor pertemuan, Timnas voli putri Indonesia pernah menang lawan Iran pada perebutan tempat kelima ajang AVC Women's Volleyball Nations Cup edisi 2025.