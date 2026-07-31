Streaming Gratis Piala AFF 2026 Timor Leste vs Indonesia, John Herdman Bicara soal Banyaknya Gol

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 melawan Timor Leste hari ini.

Laga Timor Leste vs Indonesia rencananya akan digelar di Chonburi Stadium, Jumat (31/7) mulai pukul 17.00 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut bisa melalui streaming di kanal Youtube YB atau layar acara RCTI.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati para penggemar secara gratis dan legal: https://www.youtube.com/live/jqswBWiQz0g?si=Mm7WRy5gwHh5rzkD

Timnas Indonesia enggan meremehkan kekuatan Timor Leste saat jumpa pada laga kedua ASEAN Championship 2026.

Pelatih John Herdman menilai bahwa tim asuhan Ze Pedro itu berkembang kendati masih belum meraih kemenangan dalam dua laga.

“Kami tidak akan meremehkan kekuatan Timor Leste. Saya menilai bahwa mereka berkembang dari laga pertama ke kedua.”

“Mereka mulai mengerti tempo dan ritme bermain yang akan mereka terapkan,” ujar pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu.