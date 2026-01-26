Stres Debanking

menu
Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Sejak berpidato di Forum Davos pekan lalu, Carney seperti "dinobatkan" sebagai pemimpin baru dunia. Sekaligus menjadi musuh terbesar Donald Trump –bukan lagi Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Dunia Barat seperti tiba-tiba terbangun. Lalu mengharapkan Kanada menjadi pemimpin baru dunia –menggantikan Amerika.

Ilustrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di depan gedung JP Morgan Chase.--

Awalnya Carney menyikapi agresivitas Trump dengan sangat kalem. Khas orang bank. Carney memang lahir dan besar sebagai orang bank.

Belum pernah ada orang bank melebihi Carney: bisa menjadi gubernur bank sentral di dua negara. Yakni gubernur bank sentral Kanada dan kemudian jadi gubernur bank sentral Inggris. Carney memang punya dua kewarganegaraan.

Latar belakang pendidikannya pun di dua universitas terbaik dunia: Harvard di Boston dan Oxford di dekat London.

Carney dinilai lebih menggunakan hitungan daripada emosi. Maka ketika Trump menginginkan Kanada jadi provinsi Amerika yang ke-51, Carney tidak mencak-mencak. Pun ketika Trump selalu menyebut Carney hanya sebagai Gubernur Kanada. Wajahnya tetap kalem.

Carney sampai sabar menanti selama delapan bulan. Setelah itu barulah Carney ambil kesimpulan: Amerika tidak bisa diandalkan lagi. Carney pun ke Beijing.

