menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Striker Anyer Persib Andrew Jung Blak-blakan Soal Cuaca Panas Bandung

Striker Anyer Persib Andrew Jung Blak-blakan Soal Cuaca Panas Bandung

Striker Anyer Persib Andrew Jung Blak-blakan Soal Cuaca Panas Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Striker anyar Persib Bandung Andrew Jung mulai menemukan kenyamanan di lingkungan barunya.

Meski datang dari Eropa yang beriklim dingin, pemain asal Prancis itu mengaku tidak kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas khas Kota Bandung.

Menikmati Suasana Bandung

Jung justru menikmati suasana tropis yang menjadi bagian dari keseharian barunya sebagai pemain Maung Bandung.

Baca Juga:

"Itu (cuaca) tidak masalah. Saya tidak peduli panas atau hujan. Meski di Prancis itu dingin dan di sini panas, itu tidak masalah," kata striker berusia 28 tahun itu.

Tak hanya soal cuaca, pemain berpostur jangkung itu juga tak menemui kendala berarti dalam urusan kuliner.

Dia mengaku cukup mudah menemukan makanan yang sesuai seleranya di Bandung.

Baca Juga:

"Makanannya enak, dan banyak pilihan seperti di Eropa. Jadi semuanya terasa oke dan nyaman," tambahnya.

Kabar Baik Bagi Persib

Adaptasi cepat Andrew Jung menjadi kabar baik bagi Persib.

Striker anyar Persib Bandung Andrew Jung mulai menemukan kenyamanan di lingkungan barunya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI