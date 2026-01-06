Striker Juventus Bongkar Rahasia John Herdman, Pelatih Fleksibel yang Sulit Ditebak

jpnn.com - Jonathan David memberikan pujian tinggi untuk pelatih Timnas Indonesia Johan Herdman.

Striker milik Juventus itu menyebut Hardman pelatih yang sangat fleksibel dan selalu punya rencana matang untuk menghadapi setiap lawan.

David, yang memulai debut internasionalnya bersama Kanada di bawah asuhan Herdman pada September 2018, menilai mantan pelatihnya itu selalu mampu membaca situasi dengan tepat

"Herdman selalu tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki taktik berbeda pada setiap pertandingan," ucap pemilik 73 caps di Timnas Kanada itu.

Keistimewaan Herdman terlihat dari pendekatan taktisnya yang tidak terpaku pada satu gaya permainan.

Alih-alih mengandalkan strategi tertentu seperti penguasaan bola atau pressing tinggi, Herdman membentuk tim yang bisa menyesuaikan gaya bermain sesuai kebutuhan.

Pendekatan ini membuat Timnas Kanada di bawah Herdman dijuluki sebagai tim 'bunglon'.

Fleksibilitas itu juga tercermin dari formasi yang kerap berubah, mulai dari 3-4-2-1, 4-4-2, 3-5-2, hingga 4-2-3-1, bahkan Herdman tak jarang melakukan penyesuaian di tengah pertandingan.