JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Striker Persib Ramon Tanque Akui Proses Adaptasi di Liga Indonesia Tak Mudah

Persib Bandung menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com, JAKARTA - Pemain asing Persib Bandung Ramon Tanque mengungkapkan proses adaptasinya selama tiga bulan pertama bermain di kompetisi Liga Indonesia.

Striker asal Brasil itu mengakui bahwa perjalanan adaptasinya tidak sepenuhnya mulus.

Tanque mengatakan dirinya masih terus menyesuaikan diri dengan pola permainan Persib serta tuntutan taktik dari tim pelatih. Meski begitu, dia memastikan progresnya berjalan positif.

"Adaptasi saya berjalan baik, saya mendukung tim. Rekan-rekan setim saya semuanya orang baik, teman yang menyenangkan."

"Kami bekerja bersama agar semua orang bisa memberikan yang terbaik, bersama dengan staf pelatih," kata Tanque di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/11).

Meski mulai nyaman, Tanque mengakui bahwa liga Indonesia menghadirkan tantang berbeda dibandingkan kompetisi sebelumnya, termasuk ketika dia tampil di Liga Kamboja.

Menurutnya, kedua liga tersebut memiliki karakteristik yang mirip, tetapi ada penyesuaian taktik yang membuatnya sempat mengalami kesulitan.

"Tentang perbandingan Liga Kamboja dan Liga Indonesia, saya rasa keduanya memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama memiliki tantangan tersendiri."

