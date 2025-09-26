menu
Stroke Ready Hospital, Inovasi Medistra Selamatkan Pasien dalam Golden Period

Medistra Hospital resmi mengenalkan layanan terpadu untuk memastikan pasien dengan gejala stroke mendapat penanganan medis cepat, Stroke Ready Hospital. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Medistra Hospital resmi mengenalkan program Stroke Ready Hospital, sebuah layanan terpadu untuk memastikan pasien dengan gejala stroke mendapat penanganan medis cepat, tepat, dan menyeluruh.

Program tersebut dihadirkan sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam menyelamatkan nyawa pasien stroke sekaligus menekan angka kecacatan jangka panjang akibat serangan stroke.

Direktur Medistra Hospital, Adhitya Wardhana menegaskan kesiapan tim medis dan fasilitas menjadi kunci keberhasilan dalam menyelamatkan pasien.

Program Stroke Ready Hospital ini tidak hanya melibatkan tim medis yang terlatih, dan siap siaga 24 jam, tetapi juga fasilitas yang lengkap untuk mendukung penanganan cepat dan tepat.

"Medistra Hospital adalah rumah sakit yang siap memberikan perawatan terbaik, dengan tim medis yang berkompeten dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus stroke,” kata Adhitya di Kuningan Timur, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Stroke diketahui sebagai penyebab kematian nomor dua di dunia serta penyebab utama kecacatan jangka panjang di Indonesia.

Data WHO menyebutkan, setiap enam detik satu orang di dunia meninggal akibat stroke.

Di Indonesia sendiri, kasus stroke terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan dengan gaya hidup penuh tekanan dan pola hidup tidak sehat.

