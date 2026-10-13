Studi Accounting Binus University & IAPI Perkuat Mahasiswa lewat CPA Days 2026

jpnn.com, JAKARTA - School of Accounting BINUS University menilai pendidikan akuntansi perlu membekali mahasiswa dengan lebih dari pemahaman konsep dan keterampilan teknis.

Kemampuan berpikir kritis, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan menerapkan pertimbangan profesional menjadi bagian penting dari kesiapan lulusan.

Bertepatan dengan momentum 30 tahun Program Studi Accounting, School of Accounting BINUS University menggandeng Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyelenggarakan CPA Days 2026 pada 8 - 10 Oktober 2026 di BINUS @Alam Sutera.

Rector of BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA mengatakan kegiatan itu memperkuat peran BINUS University dalam menghubungkan pendidikan tinggi dengan dunia profesi untuk mempersiapkan talenta akuntansi yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Mengusung tema “Catalysts of Tomorrow: Transforming Assurance Through Intelligence”, CPA Days 2026 mempertemukan mahasiswa, akademisi, praktisi, pemimpin dunia usaha dan regulator untuk membahas arah perkembangan profesi akuntan publik.

“CPA Days 2026 menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan proses pembelajaran dengan tantangan yang dihadapi profesi,” kata Dr. Nelly.

CPA Days 2026 dibuka oleh Dr. Nelly, S.Kom., M.M., Rector of BINUS University, bersama Tarkosunaryo, President of IAPI. Turut hadir Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T., Director of Financial Profession Development and Supervision, editor Jean Bouquot, President of International Federation of Accountants (IFAC).

Sepanjang rangkaian CPA Days 2026, berbagai perspektif dari dunia akademik, profesi, industri, dan regulator turut dihadirkan melalui kehadiran sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Dr. Normah Omar, Hendrik Jap, Juan Ramon J. Siahaan, Erik Ennedy, M. Iqbal Arrizqi, Steven Tanggara, Indra Halim, Dr. Ervina Waty, Said Amru, Drs. Paul Hadinata, Rahelyna Mairing, Dr. Kevin Deniswara, Dr. Bambang Leo Handoko, serta Dr. Evi Steelyana. Kehadiran para narasumber dengan latar belakang yang beragam memperkaya pembahasan mengenai masa depan profesi akuntan publik dari perspektif akademik, praktik profesional, regulasi, hingga perkembangan teknologi.