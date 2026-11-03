Studi Enuma Ungkap Literasi dan Numerasi 6 Daerah Masih di Bawah Rata-Rata Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Studi yang dilakukan perusahaan teknologi pendidikan Enuma menemukan bahwa enam dari sembilan daerah yang diteliti masih memiliki capaian literasi dan numerasi di bawah rata-rata nasional.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas pembelajaran di tingkat pendidikan dasar masih menjadi tantangan, termasuk dalam upaya pemerintah memperluas digitalisasi pembelajaran.
Hasil itu terungkap dalam studi bertajuk Membangun Ekosistem Pembelajaran Digital yang Berkelanjutan: Pelajaran dari Sembilan Daerah yang dipaparkan Enuma pada Selasa (3/11).
Studi yang dilakukan bersama Telaah Institute selama tiga bulan tersebut melibatkan 26 responden dari sembilan wilayah, yakni Kabupaten Aceh Utara, Bogor, Manggarai, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Pelalawan, Tangerang, Kota Balikpapan, Denpasar, dan DKI Jakarta.
Direktur Utama Enuma Indonesia Juli Adrian mengatakan penguatan kemampuan literasi dan numerasi perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi.
"Di tengah berbagai tantangan pendidikan, capaian literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar masih perlu diperkuat," kata Juli, Selasa (3/11).
Menurut dia, platform pembelajaran digital berpotensi mendukung peningkatan kemampuan dasar anak. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
Hasil studi memperlihatkan adanya perbedaan capaian pembelajaran yang cukup besar antardaerah, meskipun akses terhadap pendidikan dasar relatif memadai.
Studi Enuma mengungkap literasi dan numerasi pada 6 daerah masih di bawah rata-rata nasional
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