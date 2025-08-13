menu
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Studi FWD Insurance dan Kadence International Ungkap Ekspektasi Masyarakat Terhadap Asuransi

Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik dalam media briefing, Selasa (12/8). Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini makin banyak perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai produk ke masyarakat. Seiring hal itu masyarakat juga memiliki ekspektasi bagaimana layanan asuransi dihadirkan, termasuk dalam hal customer loyalty program. 

Hal ini terungkap dalam studi Customer Program Research yang dilakukan PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) bersama PT Kadence International (Kadence International).

Studi tersebut menjelaskan tentang program nasabah yang diharapkan, serta apa saja yang memengaruhi dalam menjaga loyalitas nasabah.

"Kami ingin memahami program seperti apa yang diinginkan dan dapat mempertahankan loyalitas, sekaligus meningkatkan daya tarik nasabah," kata Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik dalam media briefing, Selasa (12/8).

Dia menjelaskan, studi itu ditujukan kepada individu pemilik asuransi jiwa untuk mengeksplorasi jenis program yang dapat mendorong partisipasi dan berdampak pada loyalitas serta keterlibatannya. 

Selain itu, studi juga kepada individu non-pemilik asuransi jiwa untuk mengeksplorasi jenis program yang dapat menarik untuk membeli produk asuransi jiwa.

"Di dalam studi terungkap preferensi masyarakat baik yang telah memiliki polis asuransi individu maupun yang berencana membeli asuransi," ujarnya.

Head of Business Acceleration Kadence International, Safiudin Alwi, menyatakan dari hasil studi terungkap bahwa 93% responden memilih keamanan dan stabilitas keuangan sebagai prioritas hidup. 

