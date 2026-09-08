Studi Jepang Soroti Perubahan Kualitas Udara Dipengaruhi Produk Tembakau yang Dipanaskan
jpnn.com, JAKARTA - Studi yang dilakukan peneliti Jepang menemukan penggunaan produk tembakau yang dipanaskan atau heated tobacco product (HTP), hanya memengaruhi sebagian parameter kualitas udara dalam ruangan.
Penelitian tersebut dilakukan dalam ruang uji dengan kondisi yang dibuat menyerupai lingkungan restoran dan hunian.
Katsunari Fujisawa dan timnya mengukur 56 parameter kualitas udara, dalam penelitian berjudul Effect of the Use of a Heated Tobacco Product on Indoor Air Quality in Environmentally-Controlled Chamber.
Sejumlah parameter yang diamati antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, senyawa organik volatil, partikulat, logam, amonia, propilen glikol, dan gliserol.
Dalam pengujian, produk tembakau yang dipanaskan digunakan pada suhu maksimum 320 derajat Celsius dan menghasilkan aerosol.
Hasil pengukuran menunjukkan terdapat enam parameter yang mengalami peningkatan pada kondisi yang menyerupai restoran
Sementara itu, pada kondisi yang menyerupai hunian, terdapat sembilan parameter yang mengalami peningkatan.
Meski demikian, peneliti menyebut konsentrasi parameter yang meningkat masih berada di bawah batas paparan, yang ditetapkan sejumlah lembaga kesehatan dan keselamatan kerja di Jepang maupun Amerika Serikat.
Studi yang dilakukan peneliti Jepang menemukan penggunaan produk tembakau yang dipanaskan hanya memengaruhi sebagian parameter kualitas udara dalam ruangan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kualitas Udara Kota Bandung Memburuk
- Kualitas Udara Pekanbaru Masih Tidak Sehat
- Jaga Anak dari Asap, Pemko Pekanbaru Terapkan PJJ 2 Hari
- Hadir di IIPE 2026, Sharp Tawarkan Solusi Udara Bersih di Rumah
- Kabut Asap Picu Lonjakan Kasus ISPA di Pekanbaru, Tembus 300 Pasien per Hari
- Epidemi Merokok Tak Kunjung Usai, THR Dinilai Layak Dipertimbangkan