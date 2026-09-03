Studi Terbaru HILL ASEAN 2026 Soroti Transformasi Generasi Usia 40 Tahun ke Atas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok usia di atas 40 tahun mencakup 38,2 persen dari total populasi Indonesia.

Studi ini menemukan bahwa bertambahnya usia tidak selalu diikuti dengan keinginan untuk memperlambat langkah.

Mereka tetap memiliki aspirasi untuk berkembang, semakin terbuka terhadap teknologi, serta memiliki cara yang berbeda dalam menentukan prioritas dan menikmati hidup.

Melihat fakta itu, Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN) memperkenalkan studi terbarunya bertajuk “Decoding the Prime Generation” yang melihat lebih dekat kehidupan masyarakat berusia di atas 40 tahun saat ini.

Group CEO Hakuhodo International Indonesia Devi Attamimi mengatakan selama ini, memasuki usia 40 tahun sering dikaitkan dengan krisis paruh baya (midlife crisis) dan dianggap sebagai fase yang mulai kehilangan relevansi, termasuk dari perspektif pemasaran.

Padahal, data BPS menunjukkan kelompok usia 55–59 tahun memiliki rata-rata pendapatan tertinggi. Mereka juga semakin terhubung dengan teknologi.

APJII juga mencatat penetrasi internet mencapai 79,48% pada Generasi X dan 59,40% pada generasi yang lebih tua.

Kondisi ini memperlihatkan kelompok usia 40+ sebagai segmen yang memiliki kemampuan finansial sekaligus keterlibatan digital yang makin kuat, namun potensinya masih belum banyak mendapat perhatian dari pemasar.