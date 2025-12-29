menu
Studi Tiru ke Universitas Malahayati, Perpustakaan MPR Pelajari Tata Kelola Informssi

Studi Tiru ke Universitas Malahayati, Perpustakaan MPR Pelajari Tata Kelola Informssi
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Anies Mayangsari Muninggar dan jajarannya saat melaksanakan studi tiru di UPT Perpustakaan Universitas Malahayati, Senin (29/12). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, LAMPUNG - Perpustakaan MPR RI melakukan kunjungan studi tiru praktik baik ke UPT Perpustakaan Universitas Malahayati.

Kunjungan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, tata kelola informasi, serta penguatan peran perpustakaan dalam mendukung komunikasi publik dan sistem informasi kelembagaan.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan perpustakaan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola koleksi, tetapi juga menjadi simpul strategis komunikasi publik dan pengelolaan sistem informasi institusi.

“Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi, penguatan literasi konstitusi, serta penyediaan data dan pengetahuan yang akurat bagi pimpinan, anggota MPR, dan masyarakat luas,” ujar Anies di UPT Perpustakaan Universitas Malahayati, Lampung, Senin (29/12/2025).

Hadir dalam acara itu Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga MPR Rosando, Pustakawan Madya Yusniar, Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Malahayati Nowo Hadiyanto, dan Kepala Humas Universitas Malahayati Emil Tanhar.

Anies menuturkan perpustakaan MPR merupakan perpustakaan khusus yang menjadi salah satu sumber informasi utama di lingkungan lembaga tersebut dan tergabung dalam Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI).

Dalam pengelolaannya, Perpustakaan MPR mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus sesuai Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022.

Pada 2024, lanjut Anies, Perpustakaan MPR telah memperoleh Akreditasi B yang menjadi pijakan untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran indeks literasi sebagai bagian dari kinerja komunikasi publik MPR.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan tujuan studi tiru ke UPT Perpustakaan Universitas Malahayati

