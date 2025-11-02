StudioGO Hadirkan Layanan Desain Interior Praktis Langsung di Rumah

jpnn.com, JAKARTA - IDEMU, brand custom furniture dan interior terkemuka di Indonesia, meluncurkan StudioGO, layanan home service desain interior pertama di Tanah Air.

Inovasi ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat urban yang semakin sibuk dan membutuhkan solusi desain interior praktis tanpa harus datang ke showroom.

Melalui StudioGO, pelanggan dapat menikmati konsultasi langsung dengan desainer profesional IDEMU di rumah.

Layanan ini mencakup pengukuran ruangan secara akurat hingga sesi live design selama 30 menit yang memungkinkan pelanggan melihat hasil rancangan interior secara langsung sesuai preferensi mereka.

President Director VIVERE Group, William Simiadi, mengatakan bahwa peluncuran StudioGO merupakan langkah strategis untuk memperluas layanan IDEMU ke segmen rumah tangga modern.

“Melalui StudioGO, kami ingin menjadi pionir brand interior pertama yang menyediakan layanan home service di Indonesia, serta menjadikan IDEMU sebagai solusi interior terpercaya bagi setiap keluarga,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/10).

StudioGO menawarkan tiga kemudahan utama, yakni check on site, measurement, dan live design. Dalam tahap check on site, desainer IDEMU akan berkunjung ke rumah pelanggan untuk memberikan konsultasi kebutuhan interior.

Tahap measurement memastikan pengukuran ruangan dilakukan secara presisi, sementara live design memberikan gambaran desain interior secara real time.