jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang terus mendorong penguatan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Fokusnya tidak hanya pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga percepatan penurunan stunting hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kota Palembang, Selasa(24/11).

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Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menegaskan keluarga memiliki posisi penting sebagai fondasi pembangunan daerah.

Karena itu, keberadaan PKK melalui 10 Program Pokok-nya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membagi keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Dengan jumlah penduduk Palembang mencapai 1.829.745 jiwa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,67 pada 2026, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota Palembang.

Sala satu kontribusi yang mendapat apresiasi adalah keterlibatan TP PKK dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting.