STY Antusias Kembali ke GBK untuk Pimpin Laga Persija Vs Persib

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan akan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Hal tersebut terlaksana seusai izin dari Kepolisian RI turun pada Rabu (9/9).

Pelatih Persija Shin Tae Yong mengaku senang kembali ke stadion berkapasitas 78 ribu tersebut.

Tercatat sebelumnya pria berakronim STY itu selalu memimpin tim asuhannya bermain di Stadion GBK saat masih mengasuh Timnas Indonesia.

“Saya senang membawa Persija Jakarta dan untuk pertama kalinya bermain di GBK bersama Persija, tentu perasaannya sangat luar biasa dan saya sangat senang,” ujar pria kelahiran 11 Oktober 1970 itu.

“Kalau bersama tim nasional, saya sudah sering bermain di GBK, jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru,” kata Shin.

Shin berharap laga Persija melawan Persib bisa berlangsung dengan tertib dari awal sampai akhir.

Aroma rivalitas yang terjadi antara kedua tim diharapkan hanya akan berlangsung selama 90 menit pertandingan.