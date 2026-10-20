STY Beri Peringatan untuk Persija Jakarta Jelang Lawan Arema FC

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bertekad untuk bangkit saat menghadapi Arema FC pada laga lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyebut anak asuhannya sudah melupakan hasil minor kalah di kandang Persita Tangerang.

Pekan lalu tercatat Rizky Ridho dan kolega harus menelan kekalahan perdana seusai menyerah 2-3 dari tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut.

"Baik pemain maupun staf pelatih akan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada,” ujar Shin.

“Kami akan bekerja bersama agar kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa dihindari tidak terulang dan kami dapat menampilkan permainan yang lebih baik.”

Persija Jakarta membidik kemenangan untuk bisa melanjutkan tren positif pada awal musim.

Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut sempat menang empat laga beruntun saat jumpa Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), Malut United (1-0), dan PSIM Yogyakarta (4-0).

Melihat raihan tersebut Shin berharap anak asuhannya bisa kembali ke jalur kemenangan saat melawan Arema FC.