STY Bilang Persija Jakarta Bakal Kesulitan Lawan Borneo FC

jpnn.com - Persija Jakarta bakal melakoni laga perdana Super League 2026/27 dengan tantangan berat karena harus bertandang ke markas Borneo FC.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyebut tim berjuluk Pesut Etam itu sangat tangguh, terlebih saat berlaga di hadapan publik sendiri.

Hal tersebut terbukti karena Borneo FC musim lalu mampu menempel ketat Persib Bandung di tabel klasemen sebelum akhirnya finis di posisi runner up.

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"Borneo FC merupakan tim peringkat kedua musim lalu. Pasti tidak mudah melawan mereka apalagi bermain tandang," ujar Shin.

"Laga esok hari akan jadi pertandingan yang ketat. Tetapi kami akan memberikan 100 persen untuk pertandingan besok."

Bagi Shin Tae-yong, Persija percaya diri menatap laga perdana karena seluruh pemain dalam kondisi siap tempur.

Modal tidak terkalahkan pada laga uji coba pramusim diharapkan membuat Macan Kemayoran mampu mendulang poin penuh di markas Borneo FC.

"Seperti yang saya bilang, pertandingan besok mungkin tidak akan berjalan mudah. Semua tahu sendiri, musim lalu Borneo FC berada di peringkat kedua," ungkap STY.