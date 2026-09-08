STY Garansi Persija Bakal Mengamuk di Laga Kontra Persib

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta siap menyajikan permainan dengan intensitas dan kualitas yang lebih tinggi saat melakoni laga sengit kontra Persib Bandung pada Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB mendatang.

Jaminan tersebut dilontarkan langsung oleh sang juru taktik, Shin Tae-yong menjelang laga Persija vs Persib pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

STY membeberkan bahwa stamina anak asuhnya pada pekan lalu sempat terkendala kendala non-teknis, mulai dari waktu tempuh perjalanan yang panjang dari Jakarta menuju markas Borneo FC hingga kendala delay pesawat.

Dikutip dari laman resmi Persija, Selasa, pernyataan STY muncul setelah timnya mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 lewat gol Alexander Jemerejeff pada laga pekan pertama.

“Mengenai pertandingan berikutnya (lawan Persib), saya yakin performa kami akan jauh lebih baik," kata pelatih asal Korea Selatan itu.

Sebelumnya, STY menyebut Persija pada laga itu belum menunjukkan penampilan maksimal karena beberapa hal, seperti perjalanan jauh dari Jakarta ke Samarinda, hingga jadwal penerbangan yang mengalami keterlambatan.

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"Pertandingan tandang pertama cukup berat, mulai dari perjalanan jauh hingga penerbangan yang mengalami keterlambatan, sehingga membuat para pemain cukup kelelahan. Namun saat bermain di kandang nanti, kami pasti bisa memberikan penampilan yang jauh lebih optimal,” ujar STY.

Laga pembuka Super League itu merupakan kemenangan pertama Persija melawan Borneo di Samarinda dalam delapan tahun terakhir. Kemenangan terakhir itu terjadi pada September 2018 dengan skor yang sama, yaitu 1-0.