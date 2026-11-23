jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong kembali harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah menempuh perjalanan jauh ke Makassar.

Asisten pelatih Francis Wewengkang menyebut juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu masih menjalani pemulihan setelah Persija menghadapi PSM Makassar, Sabtu (21/11/2026).

“Pertama-tama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena pelatih kepala kami belum bisa hadir di tempat ini. Beliau sedang sakit dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit,” ujar pelatih yang akrab disapa Enal itu.

Hingga kini, belum ada kepastian apakah Shin bisa mendampingi Persija saat menghadapi Sumsel United.

Manajer asal Korea Selatan tersebut masih menjalani pemulihan di rumah sakit.

"Mari kita sama-sama mendoakan agar besok, insyaallah, beliau sudah bisa bergabung di Yogyakarta," ujar Francis.

Persija Jakarta sebelumnya baru saja menyelesaikan lawatan ke markas PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2026/27.

Dalam pertandingan tersebut, Macan Kemayoran harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1.