STY Meramu Taktik Persija di Thailand, 6 Bintang Belum Bergabung
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mematangkan persiapan menatap Super League 2026/2027 di Thailand.
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa saat ini anak asuhannya di Negeri Gajah Putih untuk memacu kondisi fisik serta latihan taktik.
“Persiapan kami di turnamen Piala Presiden 2026 tidak maksimal karena tidak cukup waktu berlatih taktik," katanya.
“Jadi, dalam pemusatan latihan kali ini kami fokus pada taktik dan fisik pemain,” ujar pelatih berakronim STY itu.
Sejauh ini komposisi pemain Persija belum lengkap setelah enam bintang yang bermain di Timnas Indonesia belum bergabung.
Rencananya Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan baru akan bergabung Jumat (14/8).
Persija menggelar pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand setelah tampil di Piala Presiden 2026.
Tidak hanya pemusatan latihan nantinya Fabio Calonego dan kolega juga akan menggelar beberapa uji coba juga dengan lokal di sana.
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengungkapkan program pekan perdana pada pemusatan latihan di Thailand, Rabu (12/8)
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