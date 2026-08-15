STY Puas dengan TC Persija di Thailand, Dua Uji Coba Jadi Tes Komposisi Terbaik
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong bakal mempersiapkan anak asuhannya menghadapi dua laga uji coba di Thailand.
Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dijadwalkan akan melawan Police Tero (19/8) dan Chiangrai United (22/8).
Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu melihat persiapan anak asuhannya sudah cukup matang menatap laga tersebut.
Untuk itu juru taktik asal Korea tersebut itu sudah tidak sabar untuk mempersiapkan komposisi terbaik melawan kedua asal Negeri Gajah Putih.
“Sangat puas. Kalau melihat performa para pemain sampai sejauh ini, saya sangat puas,” ujar Shin.
Rencananya Shin Tae-yong bakal melakukan rotasi dalam dua laga uji coba tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk bisa melihat potensi dari para pemainnya untuk siap diturunkan pada Super League 2026/27 mendatang.
“Pada 19 Agustus kami akan menjalani pertandingan uji coba melawan Police Tero untuk melihat dan menyesuaikan komposisi pemain, latihan tim, serta taktik yang sudah dipersiapkan.”
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong ungkap alasan menggelar dua laga uji coba di Thailand.
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