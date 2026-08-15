STY Sengaja Membuat Para Pemain Persija Jakarta Capek dan Lelah, Oalah
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini para pemainnya seusai satu pekan ditempa fisik dan mental di Thailand.
Pria kelahiran 10 Oktober 1970 itu menilai bahwa anak asuhannya menikmati dan melahap semua menu yang diberikan tim pelatih.
Dengan hal tersebut juru taktik asal Korea Selatan itu yakin bahwa mental, fisik, dan teknik para pemain Persija terbentuk di saat kondisi sedang lelah sekali pun.
“Para pemain pasti merasa capek dan lelah, tetapi memang ini yang kami inginkan. Mereka cukup kelelahan, tetapi sejauh ini mampu mengatasinya dengan baik.”
“Jadi, secara suasana, kondisi tim sangat baik karena mereka juga mau melawan diri mereka sendiri dan terus berusaha,” ujar pelatih berakronim STY itu.
Rencananya setelah ini Persija Jakarta akan menjadwalkan laga uji coba setelah sepekan berlatih teknik dan fisik.
Dijadwalkan Fabio Coloneglo dan kolega akan melawan Police Tero (19/8) dan Chiang Rai (22/8) mendatang.
Seluruh pertandingan rencananya digelar tertutup tanpa penonton di Hua Hin, Thailand.
Shin Tae-yong ternyata memang menghendaki para pemain Persija Jakarta mengalami kelelahan dan capek.
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