jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membuka peluang melakukan rotasi pemain untuk menyiasati jadwal pertandingan yang padat.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus menghadapi dua kompetisi dalam waktu berdekatan.

Setelah melakoni laga tandang melawan PSM Makassar di Super League 2026/27, Persija dijadwalkan kembali ke Cikarang untuk mempersiapkan pertandingan I.League Cup 2026/27 melawan Sumsel United.

Jarak waktu yang singkat menjadi perhatian Shin. Sebab, Persija hanya memiliki waktu sekitar dua hari setelah perjalanan dari Makassar sebelum kembali bertanding.

Situasi tersebut membuka peluang bagi sejumlah pemain yang selama ini minim menit bermain untuk mendapatkan kesempatan tampil.

"Jadwal pertandingan memang sangat padat. Setelah menghadapi PSM Makassar, kami harus kembali ke Jakarta. Setelah perjalanan tersebut, hanya berselang dua hari kami sudah harus menjalani pertandingan berikutnya di League Cup," ujar Shin.

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu menegaskan kondisi fisik pemain menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan komposisi tim.

Shin tidak ingin memaksakan pemain yang telah menguras tenaga dalam pertandingan sebelumnya.