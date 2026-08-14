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STY Tak Mau Menerapkan Hal Itu kepada Para Pemain Persija

STY Tak Mau Menerapkan Hal Itu kepada Para Pemain Persija
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Dua pemain Persija Jakarta berebut bola. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Tukang Racik Persija Shin Tae-yong menyebut training camp pasukannya di Thailand menjadi wadah meningkatkan level performa anak didiknya.

Coach STY pun mengakui bahwa latihan fisik menjadi salah satu aspek vital selama pemusatan latihan.

Dia ingin para pemainnya mampu tampil prima selama 90 menit.

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Pemain harus selalu fokus dalam menghadapi setiap gelombang serangan lawan sekaligus konsisten saat membangun serangan.

Semua itu dapat berjalan sesuai rencana jika Rio Fahmi dkk. memiliki kondisi fisik yang ideal.

Hal itulah yang menjadi salah satu orientasi utama Persija selama menjalani TC di Thailand.

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“Dasar utama dalam sepak bola adalah fisik. Hanya jika memiliki fisik yang kuat, fokus dan konsentrasi pemain juga akan meningkat pesat. Oleh karena itu, saya menganggap hal tersebut sangat penting,” ujar Shin Tae-yong.

Namun, Shin Tae-yong tidak menerapkan latihan fisik secara gila-gilaan selama TC di Thailand.

STY berharap para pemain Persija bisa fokus saat menghadapi setiap gelombang serangan lawan.

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