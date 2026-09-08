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STY Ungkap Kondisi Persija Seusai Pulang dari Samarinda, 3 Pemain Diragukan

STY Ungkap Kondisi Persija Seusai Pulang dari Samarinda, 3 Pemain Diragukan
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (kanan) saat ditemui di Sawangan, Depok, Selasa (8/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - DEPOK - Persija Jakarta menatap laga kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung dengan serius.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu langsung melakukan persiapan pada Selasa (8/9) sore WIB seusai tiba di Jakarta, Senin (7/9) malam WIB.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa seluruh anak asuhannya sudah kembali berlatih bersama setelah melakoni perjalanan panjang dari Samarinda.

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Sejauh ini hanya tiga pemain Persija, yakni Kwon Chang-hoon, Shayne Pattynama, serta Doni Tri Pamungkas yang masih dalam tahap pemulihan cedera.

“Saat ini saya belum bisa mengatakan 100 persen bahwa mereka akan bermain atau tidak,” ujar Shin.

“Melihat kondisi mereka yang sekarang sedang dalam pemulihan, kemungkinan mereka bisa masuk ke dalam daftar pemain," imbuhnya.

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Para pemain Persija menjalani latihan pemulihan setelah melakoni perjalanan panjang pulang ke Jakarta dari Samarinda.

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Persija Jakarta menatap laga kedua Super League, yakni menjamu Persib Bandung. dengan serius.

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