STY Ungkap Kondisi Terkini Pemain Persija Jakarta Menjelang Lawan Borneo FC

jpnn.com - Persija Jakarta siap tempur menghadapi laga perdana Super League 2026/27 melawan Borneo FC.

Pelatih Persija Shin Tae-yong membawa komposisi 23 pemain terbaiknya untuk menghadapi Borneo FC di Samarinda.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu menyebut seluruh pemainnya dalam kondisi terbaik sehingga siap dimainkan menghadapi tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

"Saya membawa komposisi 23 pemain ke Samarinda. Seluruh pemain dalam kondisi terbaik,” ujar Shin.

Shin Tae-yong berharap anak asuhnya mewaspadai kekuatan Borneo FC, terlebih mereka bermain di hadapan publik sendiri.

Pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu menyebut laga melawan runner up Super League 2025/26 tersebut bakal berlangsung ketat karena kedua tim akan berjuang meraih poin penuh.

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"Borneo FC merupakan tim peringkat kedua musim lalu. Pasti tidak mudah melawan mereka apalagi bermain tandang," ujar Shin.

"Laga esok hari akan jadi pertandingan yang ketat, tetapi kami akan memberikan 100 persen untuk pertandingan besok."