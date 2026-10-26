Styles AsikFest 2026 Jadi Sarana Memperkuat Kolaborasi Hiburan & Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Malls Indonesia (LMI) telah menyelesaikan rangkaian Styles AsikFest 2026 yang berlangsung pada 20–25 Oktober 2026 di Lippo Mall Nusantara.

Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki menyampaikan memasuki penyelenggaraan kedua sebagai bagian dari Styles Signature Experiences, festival bertema “2000s Hitz Banget” ini memadukan musik, fashion, gaming, kuliner, dan creative market untuk menghadirkan pengalaman hiburan dan interaksi lintas generasi.

Selama enam hari penyelenggaraan, Styles AsikFest menghadirkan beragam aktivitas, mulai dari penampilan musisi dan komunitas musik, kompetisi gaming, hingga creative market yang mempertemukan brand lokal dengan pengunjung.

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"Festival ini juga membuka ruang bagi kreator, pelaku UMKM, dan komunitas untuk memperkenalkan karya, membangun interaksi, serta menjangkau konsumen," ujar Santiwati di Jakarta, (26/10).

Dia menyebut kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi salah satu momentum utama Styles AsikFest 2026 berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas).

Santiwati mengatakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meluncurkan program Creative by Indonesia di Lippo Mall Nusantara.

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Dia menegaskan program ini dihadirkan untuk memperkuat identitas dan daya saing ekonomi kreatif Indonesia, sekaligus mendukung pengembangan produk dan kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) lokal agar mampu memperluas jangkauan pasar, baik nasional maupun global.

Kolaborasi tersebut juga menghadirkan Ekraf Booth dan creative market sebagai ruang promosi dan interaksi bagi brand lokal serta pelaku ekonomi kreatif.