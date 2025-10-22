Styles & Kemenekraf Hadirkan Pengalaman Belanja Berbeda di Lippo Mall Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi loyalitas yang dikembangkan oleh Lippo Malls Indonesia (LMI) Styles untuk pertama kalinya menggelar acara offline bertajuk “Styles Asikfest 2025” mulai 20 hingga 26 Oktober 2025 di Lippo Mall Nusantara.

Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki menyampaikan festival itu menjadi ajang perayaan kreativitas, kolaborasi, dan gaya hidup kekinian melalui sinergi antara program loyalti Styles dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) Indonesia.

Styles Asikfest mengajak masyarakat untuk menikmati pengalaman belanja yang beyond shopping—lebih dari sekadar transaksi, tetapi juga sebagai ruang untuk berekspresi, berinteraksi, dan mendukung karya anak bangsa.

"Festival ini menampilkan bazar yang diisi oleh pelaku industri kreatif dengan produk unggulan, mulai dari kuliner khas nusantara, fesyen lokal, hingga produk gaya hidup modern," ungkap Santi dikutip, Rabu (21/10).

Adapun tenant partisipan meliputi Butter Baby, La Moringa, Andaliman Pulo Samosir & Kopi Arabika Simalungun, Roemah Koffie, Havilla Tea, Kar Jewellery, Pete Ijo, Mora & Olfi, Kiko Run, Loker Serem, Tentang Anak, Sovlo, Kasual, Pala Nusantara, Adrie Basuki, Tenka Street, Impian Studio, Ekraf, Punopals, hingga Indomusikgram.

Menurut Santi, kehadiran para jenama ini memperlihatkan kekayaan kreativitas lokal Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata dukungan Lippo Malls terhadap pengembangan ekonomi kreatif nasional di bawah semangat memajukan produk lokal berdaya saing global.

Penyelenggaraan Styles Asikfest 2025 juga selaras dengan Program ASIK 2025 (Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia) yang diluncurkan oleh Kemenekraf.

"Program ini berfokus pada subsektor fesyen, kriya, dan kuliner, dengan misi meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pelaku kreatif untuk menembus pasar global," ungkap dia.