Styles LAND Signature Lifestyle Experience Terbaru Ada di Lippo Mall Kemang

jpnn.com, JAKARTA - Styles, platform lifestyle dalam ekosistem Lippo Malls Indonesia, memperkenalkan Styles LAND, signature lifestyle experience terbaru yang menghadirkan pengalaman imersif melalui kolaborasi bersama berbagai creative IP, kreator, brand, dan komunitas.

Berlangsung pada 7–23 Agustus 2026 di Lippo Mall Kemang, Styles LAND mengubah area pusat perbelanjaan menjadi sebuah lifestyle playground, tempat pelanggan dapat mengeksplorasi, bermain, berinteraksi, dan menikmati pengalaman yang melampaui aktivitas berbelanja.

Sebagai bagian dari pengembangan Styles Signature Experiences, Styles LAND dirancang sebagai platform yang membawa pengalaman Styles dari dunia digital ke dunia nyata.

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Setiap penyelenggaraannya akan menghadirkan tema, IP, kreator, maupun kolaborator yang berbeda sehingga pelanggan selalu menemukan pengalaman baru setiap kali mengunjungi Styles LAND.

Sebagai platform lifestyle yang telah terintegrasi di lebih dari 70 pusat perbelanjaan yang dikelola Lippo Malls Indonesia, Styles menghubungkan berbagai pengalaman pelanggan melalui satu ekosistem digital, mulai dari program loyalitas, penawaran eksklusif, hingga berbagai aktivitas yang dapat dinikmati di seluruh jaringan Lippo Malls.

Styles LAND menjadi salah satu wujud nyata strategi tersebut dengan menghadirkan pengalaman offline yang memperkuat interaksi pelanggan dengan ekosistem Styles.

Edisi perdana Styles LAND menghadirkan Liunic sebagai creative collaborator pertama. Melalui karakter ilustrasi yang khas, Liunic menghidupkan Styles LAND menjadi sebuah dunia kreatif yang dapat dijelajahi secara langsung oleh pengunjung, mulai dari instalasi tematik, merchandise eksklusif, aktivitas interaktif, hingga berbagai sudut yang dirancang untuk berinteraksi dan bereksplorasi, pengunjung diajak memasuki pengalaman yang membawa karya ilustrasi Liunic keluar dari dunia digital dan hadir secara nyata di dalam pusat perbelanjaan.

Kolaborasi ini menjadi langkah awal dari perjalanan Styles LAND yang akan terus menghadirkan berbagai pengalaman baru bersama IP, kreator, komunitas, maupun brand dalam edisi-edisi berikutnya.