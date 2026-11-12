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Stylesfinity Rewards Lippo Malls Indonesia Tawarkan Tiket Pesawat Gratis ke Jepang

Stylesfinity Rewards Lippo Malls Indonesia Tawarkan Tiket Pesawat Gratis ke Jepang
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Ki-Ka: Senior Executive Vice President Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lourentius Aris Budiyanto, Chief Special Project Officer Lippo Malls Indonesia, Anwar Arifin Salim, Senior Executive Vice President Corporate Banking 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Budi Purwanto dan Advisor of Lippo Malls Indonesia, Anthony Sondakh menekan tombol pada peluncuran program apresiasi pelanggan Stylesfinity Rewards II di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta. Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Malls Indonesia (LMI) menggandeng Bank Mandiri menghadirkan program Stylesfinity Rewards II yang berlangsung di 43 pusat perbelanjaan dalam jaringan LMI. 

Program apresiasi pelanggan tersebut menawarkan berbagai hadiah menarik, mulai dari mobil listrik hingga tiket perjalanan ke Jepang.

Peluncuran Stylesfinity Rewards II digelar di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Rabu (11/11).

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Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan yang selama ini setia berbelanja di jaringan mal LMI.

"Stylesfinity Rewards merupakan salah satu program loyalty unggulan LMI sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan," ujar Santiwati.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelanggan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan dan transaksi di berbagai tenant.

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"Kami ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang semakin bernilai, sekaligus mendorong kunjungan berulang dan aktivitas belanja yang memberikan manfaat bagi tenant," katanya.

Stylesfinity Rewards II berlangsung mulai 28 Oktober 2026 hingga 30 September 2027.

Stylesfinity Rewards Lippo Malls Indonesia menawarkan tiket pesawat gratis ke Jepang pulang pergi.

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