Suahasil Akui Pasar Keuangan Tertekan Akibat Pernyataan MSCI
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan pada akhir Oktober 2026 setelah MSCI mengumumkan usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi standalone market pada 16 Oktober 2026.
Tekanan tersebut, jelas dia, tercermin dari perkembangan incoming bid Surat Utang Negara (SUN). Nilai penawaran yang masuk tercatat sebesar Rp64,86 triliun pada 13 Oktober 2026, kemudian turun signifikan menjadi Rp31,09 triliun pada 27 Oktober 2026 atau setelah pengumuman MSCI.
Penurunan tersebut, catat Suahasil, mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi pasar keuangan Indonesia.
Meski demikian, ia meyakini kredibilitas pengelolaan ekonomi dan APBN turut menjadi faktor pendukung pemulihan pasar keuangan domestik.
Hal ini terlihat dari peningkatan incoming bid SUN yang mencapai Rp79,71 triliun pada 10 November 2026.
“Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilient, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Secara kumulatif, aliran modal asing masih mencatatkan inflow sebesar Rp127,6 triliun hingga 11 November 2026 (year to date/ytd).
Jumlah tersebut terdiri atas aliran modal masuk di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp43 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp182,4 triliun, serta aliran modal keluar di pasar saham sebesar Rp97 triliun.
Menkeu Suahasil Nazara mengakui pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan pada akhir Oktober 2026 setelah MSCI mengumumkan usulan perubahan klasifikasi pasar
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