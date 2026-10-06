Suahasil Beberkan Anggaran Kemenko Baru Bersumber dari Kementerian ESDM

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari anggaran Kementerian ESDM.

Adapun Presiden RI Prabowo Subianto membuat kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipegang oleh Bahlil Lahadalia.

"Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) Dari Kementerian ESDM," kata Suahasil di Jakarta, Senin (5/10).

Suahasil mengatakan pengalihan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan operasional Kemenko Hilirisasi dapat berjalan setelah kementerian tersebut memiliki kantor dan struktur kelembagaan.

Suahasil menjelaskan anggaran tersebut diperlukan untuk melengkapi kebutuhan operasional Kemenko Hilirisasi yang telah memiliki kantor dan membutuhkan dukungan pembiayaan.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27,37 triliun.

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Anggaran tersebut nantinya akan ditata ulang untuk Kemenko Hilirisasi.

Menurut Suahasil, pemerintah masih menyusun tata kelola anggaran untuk Kemenko Hilirisasi, termasuk terkait bagian anggaran (BA), administrasi, serta mekanisme pengelolaannya.