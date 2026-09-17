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Suahasil Buka Suara Soal Perombakan Ditjen Bea Cukai dan Pajak Era Purbaya

Suahasil Buka Suara Soal Perombakan Ditjen Bea Cukai dan Pajak Era Purbaya
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan masih mendiskusikan wacana perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal itu dia katakan seusai rapat perdana sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9).

“Kami mendiskusikan, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ucap Suahasil.

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Dia mengaku bahwa Kemenkeu masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon satu sebelum mengambil keputusan terkait penunjukan maupun pelantikan pejabat.

“Sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu karena kan yang namanya penunjukkan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya,” jelasnya.

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di kementeriannya mempunyai aturan dan harus melibatkan koordinasi antarunit eselon I.

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Hal itu diperlukan karena ada posisi yang membutuhkan kerja lintas unit untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di lingkungan kementerian.

“Kadang-kadang kami memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi jadi ini yang kita sedang pastikan.

Menkeu Suahasil mengatakan masih mendiskusikan wacana perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

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