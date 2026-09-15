menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Suahasil dan Ujian Mengembalikan Kepercayaan pada APBN

Suahasil dan Ujian Mengembalikan Kepercayaan pada APBN

Oleh: Elizabeth Kusrini - Peneliti Independen Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Keterlibatan Warga

Suahasil dan Ujian Mengembalikan Kepercayaan pada APBN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peneliti Independen Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Keterlibatan Warga Elizabeth Kusrini. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Pergantian Menteri Keuangan selalu lebih dari sekadar pergantian pejabat.

Menteri Keuangan memegang salah satu simpul terpenting negara, yakni mengelola uang rakyat, menjaga kredibilitas anggaran, memastikan pembiayaan pembangunan tetap berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu jangkar kepercayaan pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara pada 14 September 2026, bukan tentang siapa yang lebih baik di antara keduanya, tetapi ke mana arah kebijakan fiskal Indonesia setelah pergantian ini?

Baca Juga:

Suahasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal.

Pengalaman tersebut membuatnya relatif familiar dengan arsitektur fiskal Indonesia dan jaringan birokrasi pengelola APBN.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa Suahasil diharapkan menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Dalam pelantikannya, ia mendapat mandat untuk menjalankan pengelolaan keuangan negara dengan tetap menjaga kredibilitas anggaran dan batas defisit di bawah 3 persen.

Baca Juga:

Namun, persoalan Suahasil bukan sekadar menjaga angka defisit.

Pasar Memberi Sinyal, Vukan Vonis

Menteri Keuangan memegang salah satu simpul terpenting negara, yakni mengelola uang rakyat, menjaga kredibilitas anggaran, memastikan pembiayaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI