Suahasil Gantikan Purbaya Sebagai Menteri Keuangan, Mas Gibran Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat bertugas kepada Suahasil Nazara yang baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Pelantikan pejabat baru tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengisi posisi strategis di bidang keuangan negara.

Berbekal pengalaman serta kompetensi yang bagus, Gibran meyakini Suahasil menjadi figur yang tepat untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan memiliki kredibilitas tinggi.

Menkeu yang baru juga diharapkan mampu melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara secara menyeluruh dan transparan.

Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem birokrasi keuangan yang bersih dari segala bentuk penyelewengan.

“Memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara,” kata eks Wali Kora Solo itu dalam keterangan tertulis, Senin (14/9).

Melalui kebijakan fiskal yang matang, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Gibran mengimbau seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh langkah strategis Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik.