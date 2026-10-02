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Suahasil Jelaskan Fungsi 3 Wamenkeu

Suahasil Jelaskan Fungsi 3 Wamenkeu
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembagian tugas tiga wakil Menteri Keuangan sejauh ini masih dirumuskan.

Suahasil mengatakan rencana pembagian tugas akan dimulai dengan peninjauan terkait tugas Kementerian Keuangan secara komprehensif.

Dengan begitu, Suahasil bisa menempatkan setiap wakilnya pada tugas yang tepat.

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“Kami, dengan saya sebagai Menteri Keuangan, pasti kami akan duduk bersama dan kami akan melihat keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang sedemikian komprehensif. Lalu, kami akan saling mengisi, itu nanti akan kami rumuskan,” jelas Suahasil di Jakarta, Kamis (1/10).

Mengenai detail kebijakan fiskal dengan tiga Wamenkeu saat ini, Suahasil menyebut akan melaporkannya dalam agenda konferensi pers APBN KiTa, bersamaan dengan realisasi kas negara hingga periode akhir September 2026.

Bendahara negara menyatakan agenda tersebut rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan.

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“APBN KiTa, saya usahakan, sekaligus ini kasih instruksi kepada semua, segera difinalkan dan kemudian kami segera menyampaikan APBN akhir September, segera. Sudah janji pekan depan,” ujar Suahasil.

Presiden Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembagian tugas tiga wakil menteri keuangan sejauh ini masih dirumuskan.

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