Suahasil Ungkap Tugas 3 Wamenkeu, Sekarang Formasinya Komplet
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memerinci pembagian tugas tiga Wakil Menteri Keuangan RI dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).
Suahasil menjelaskan secara umum menkeu dan tiga Wamenkeu bekerja bersama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta instansi bendahara negara.
Namun, tiap wakil menteri memiliki fokus kerja yang menjadi perhatian utama, dengan masing-masing tetap memperhatikan tanggung jawab fiskal lainnya.
“Sifatnya adalah fokus pekerjaan, berarti yang lainnya juga diperhatikan,” ujar Suahasil.
Adapun perinciannya yaitu Wakil Menkeu Juda Agung akan berfokus menangani sektor keuangan, isu internasional, serta pembiayaan.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman bertanggung jawab atas penerimaan negara, termasuk di antaranya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kita semua tahu betapa pentingnya aspek penerimaan negara ini bagi APBN,” ujar Suahasil menambahkan.
Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman menjadi penanggung jawab belanja negara, perbendaharaan, serta transfer ke daerah (TKD).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memerinci pembagian tugas tiga Wakil Menteri Keuangan RI dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuanga
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