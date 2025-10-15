menu
Suami Bakar Istri di Jaktim, Pelaku Kerap Bikin Resah Lingkungan

Garis polisi di TKP. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang suami bakar istri di Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin (14/10) siang.

Korban diketahui berinisial CAU (24), yang kini masih dirawat intensif akibat luka bakar di Rumah Sakit Hermina Jatinegara.

Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) telah mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi.

Kasus ini kini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur dan masih dalam pendalaman.

"Pelaku masih dalam pengejaran," kata Kepala Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (15/10).

Menurut keterangan warga sekitar, peristiwa itu terjadi di rumah pasangan tersebut dan sempat membuat geger lingkungan.

"Saya kurang tahu motif peristiwa, tetapi pokoknya suaminya itu membakar istrinya, kejadiannya siang," kata Nia (bukan nama sebenarnya), Rabu.

Pelaku yang tinggal bersama ibu korban dikenal kerap berbuat kericuhan di lingkungan tersebut. Warga pun sudah lama merasa resah dengan ulahnya.

Warga memberikan kesaksian kasus suami bakar istri di Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim).

