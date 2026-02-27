menu
JPNN.com » Kriminal » Suami Bunuh Istri, Beberapa Tahun Silam Membunuh Selingkuhan

Suami Bunuh Istri, Beberapa Tahun Silam Membunuh Selingkuhan

Suami Bunuh Istri, Beberapa Tahun Silam Membunuh Selingkuhan
Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Ronni Bonic memberikan keterangan terkait kasus suami bunuh istri, di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis (26/2/2026). Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com - BATAM – Terungkap fakta mengejutkan terkait kasus pembunuhan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Diketahui, kasus suami bunuh istri menghebohkan masyarakat Kepri, khususnya Tanjungpinang.

Pelaku pembunuhan sadis itu berinisial N (67).

Adapun korban yang merupakan istri pelaku, bernama Harsalena (56).

Pembunuhan sadis terjadi pada Rabu (25/2) malam di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang.

Ternyata, pada beberapa tahun silam, N pernah melakukan pembunuhan terhadap selingkuhannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) Kombes Pol. Ronni Bonic mengungkap motif N membunuh istrinya.

Diduga kuat, sakit hati menjadi motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan N.

Pelaku kasus suami bunuh istri di Tanjungpinang ternyata pernah melakukan pembunuhan terhadap selingkuhannya.

