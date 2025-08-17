Suami Ceritakan Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker Payudara
jpnn.com, JAKARTA - Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan soal penyakit yang diidap sang istri sebelum meninggal dunia.
Seperti diketahui, Mpok Alpa berjuang melawan penyakit kanker payudara yang diidapnya.
Pemilik nama Nina Carolina itu mulai merasakan gejala terkait penyakit yang diidapnya semenjak hamil empat bulan.
Namun, Ajie Darmaji mengatakan, penyakit itu terdeteksi setelah Mpok Alpa melahirkan anak kembarnya.
"Nah itu baru dianalisa, yang timbul benaran kelihatannya tuh setelah melahirkan, waktu hamil itu dikira kantong susu, karena, kan, hamil berbarengan tuh ada kantongan susu tuh, katanya 'kok sakit ya?', gitu," ujar Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8).
"Iya benjolan," tambahnya.
Setelah melahirkan, benjolan itu makin membesar sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter.
Dari sana kemudian Mpok Alpa divonis mengidap kanker payudara.
