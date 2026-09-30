Suami di Pati Tusuk Pria yang Berduaan dengan Istrinya di Indekos, Korban Tewas

jpnn.com - Seorang suami berinsial E (25) di Pati menusuk lelaki inisial AKA (21) yang diketahui berduaan dengan istrinya di sebuah indekos.

Kasus penusukan itu membuat AKA terluka parah hingga tewas di sebuah tempat kos di Kecamatan Tayu.

Polisi menduga kejadian itu dipicu rasa cemburu pelaku saat mendapati ada lelaki tidak dikenal di indekos sang istri.

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Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Wiratama mengatakan polisi telah menetapkan E (25) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Polisi telah mengamankan seorang tersangka berinisial E (25) yang diduga melakukan penusukan terhadap korban. Saat ini pelaku ditetapkan sebagai tersangka," kata dia, Selasa (29/9/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (27/9/20026) sekitar pukul 04.00 WIB di salah satu tempat kos di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

Dalam kejadian itu, korban mengalami luka akibat senjata tajam dan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit.

Kompol Dika menjelaskan kejadian berawal saat tersangka berangkat dari rumahnya di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, sekitar pukul 02.00 WIB menuju tempat kos istrinya berinisial V.